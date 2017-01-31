Російським спортсменам заборонили брати участь у відборі до Паралімпіади у Пхенчхані
"Виконком МПК відхилив пропозицію ПКР про участь російських паралімпійців у кваліфікаційних змаганнях до Паралімпійських зимових ігор 2018 року в Пхенчхані при конкретних гарантіях з боку ПКР", - повідомляє прес-центр Паралімпійського комітету Росії (ПКР).
Відзначається, що виконком МПК розглянув і обговорив пропозиції ПКР дозволити російським паралімпійським спортсменам брати участь в міжнародних кваліфікаційних змаганнях до Паралімпійських зимових ігор 2018 року при конкретних гарантіях з російської сторони 29 січня 2017 року на своєму засіданні в Бонні (Німеччина). Після обговорення цього питання виконком МПК прийняв рішення відхилити пропозиції ПКР.
Нагадаємо, що в 2016 році земельний суд німецького міста Бонн, де розташована штаб-квартира Міжнародного Паралімпійського комітету (МПК), відхилив заяви 84 російських спортсменів про можливість взяти участь в Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.
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