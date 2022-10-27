НОВИНИВідсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків крадіжок та мародерстваПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
російським військовим бракує теплих речей, підготовки і придатної до бою техніки - Генштаб ЗСУ
Фото з вільного доступу/ілюстративне
російські військові не мають достатньо теплого одягу і тому крадуть, багато хто гине через брак підготовки, а стан "реанімованої" військової техніки посилює дезертирство в армії рф.
Про це повідомляє Генштабу ЗСУ у Facebook.
"Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями збройних сил російської федерації", йдеться у повідомленні.
Український Генштаб також має інформацію, що мобілізовані росіяни, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння.
"Це призводить до значних втрат противника у живій силі", - констатує Генштаб ЗСУ.
Також є інформація про поганий стан розконсервованої військової техніки ворога.
"Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України", - зазначити у Генштабі.
За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62".
Раніше повідомлялося, що понад 2 тисячі росіян здалися у полон через "гарячу лінію".
Читайте також: російським загарбникам узимку буде складніше, ніж ЗСУ.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 10 2022 22:02 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- У Євросоюзі заявили, що росія вже програла війну в Україні і морально, і політично
- Маск заявив, що вже купив Twitter: пояснив, навіщо
СТАТТІ