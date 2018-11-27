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Російським військовим, які напали на українських моряків, оголошено підозру

Кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України
СБУ та військова прокуратура оголосили підозру прикордонникам ФСБ Росії та військовослужбовцям Збройних сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.
Російським військовим, які напали на українських моряків, оголошено підозру Фото: ФСБ

Зазначається, що 27 листопада слідчі СБУ в Одеський області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, повідомляє у вівторок прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України:

Спікер ГПУ перераховує прізвища російських військових, яким оголошено підозру:

- контр-адміралу С. Станкевичу – начальнику прикордонного управління ФСБ РК та м. Севастополя за ч. 2 ст. 437 КК України;

- віце-адміралу Г. Мєдвєдєву – заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ – керівнику департаменту берегової охорони за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 1 рангу Р. Ромашкіну – начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по РК та м. Севастополь, до складу якого входять ПСКР "Ізумруд" та ПСКР "Дон" за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 1 рангу А. Шеіну – заступнику начальника управління -начальнику відділу БО ПУ ФСБ РФ по РК за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 2 рангу О. Шатохіну – начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по РК за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 2 рангу О. Саляєву – командиру прикордонного сторожового корабля ПСКР "Дон" за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 3 рангу А. Шипіцину – командиру сторожового корабля "Ізумруд" ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 3 рангу С. Щербакову – командиру малого протичовнового корабля "Суздалець" ч. 2 ст. 437 КК України.

Зазначається, що 25 листопада у Керченській протоці російські кораблі розпочали небезпечні маневри навколо катерів ВМС України, блокували їх, а російський морський буксир "Дон" здійснив таран – навал на рейдовий буксир ВМС України "Яни Капу", завдавши суттєвих пошкоджень.

Після виходу українських кораблів з 12-ти мильної зони, російські окупаційні війська – прикордонний корабель БОХР ПС ФСБ РФ "Ізумруд" обстріляв українські кораблі, у результаті чого було поранено не менше трьох українських військовослужбовців та пошкоджено два українські кораблі.

За даними прокуратури, на цей час малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь", рейдовий буксир "Яни Капу", а також 24 військовослужбовці України (раніше начальник Генштабу України Віктор Муженко називав число 23 -ред.) захоплені військовою окупаційною владою Російської Федерації.

Досудовим розслідуванням наразі встановлено, що вищевказані незаконні агресивні дії проти українських моряків здійснені за безпосереднім наказом та під керівництвом заступника керівника Прикордонної служби ФСБ РФ – керівника департаменту берегової охорони контр-адмірала Станкевича та начальника прикордонного управління ФСБ АР Крим та м. Севастополя віце-адмірала Мєдвєдєва.

"Досудове розслідування триває, підозри, які повідомлені вказаним особам, спрямовано за місцем служби військовослужбовців Російської Федерації, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу", – сказано в повідомленні ГПУ.

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27 11 2018 13:15
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