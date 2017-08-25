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Російський актор Пашинін воює за українську армію на Донбасі

Останні три роки актор мешкав у батьків в Запоріжжі
Актор російського кіно Анатолій Пашинін служить добровольцем української армії в зоні АТО.
Російський актор Пашинін воює за українську армію на Донбасі Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

"Не думав, що буду зустрічати День Незалежності в компанії людини з ворожих окопів. Але "старлей Доронін" - за нас!", - написав військовий журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook.

"Зірка російського кіно, герой культового серіалу "Грозові ворота" і вже місяць як боєць 8-го батальйону Української Добровольчої Армії, Анатолій Пашинін зустрічає свято з побратимами на передовій", - додав журналіст.

Пашинін народився у Світловодську Кіровоградської області, дитинство провів у Запоріжжі, де закінчив школу і Державну інженерну академію (факультети кольорових металів та економіки підприємств). Після цього поїхав до Москви і вступив у Вище театральне училище імені Михайла Щепкіна. Зніматися в кіно почав у 2001 році.

Відомий за головними ролями у телефільмах "Украдене щастя" і "Грозові ворота".

Зазначимо, Пашинін після окупації Криму, в березні 2014 року, записав відеозвернення до росіян, у якому спробував пояснити, що відбулося в Києві, і переконати їх у необхідності боротися за власну свободу. Останні три роки актор мешкав у батьків в Запоріжжі.

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25 08 2017 12:57
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