Російський банк хоче відсудити в "Одесаобленерго" $15 мільйонів
Про це повідомляє "Думська".
Йдеться про заборгованість за кредитним договором від 29 травня 2008 року.
Банк також подав клопотання про забезпечення позову.
"ВТБ Банк" належить однойменній російській фінустанові, 60,9% акцій якої знаходяться в держвласності.
25% акцій "Одесаобленерго" належить Україні, 32,5183% – компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (Київ), 17,98% – компанії V.S. Energy International N.V. (Нідерланди).
VS Energy контролюється російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером, Михайлом Воєводіним і Сергієм Шаповаловим.
Нагадаємо, російська банківська група "ВТБ" вирішила закрити свій дочірній банк, проти якого Україна у вересні 2015 року ввела санкції.
Як повідомляв iPress.ua, російські державні банки шукають можливість продати дочірні фінансові установи в Україні.
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