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Російський банк хоче відсудити в "Одесаобленерго" $15 мільйонів

Йдеться про заборгованість за кредитним договором
"ВТБ Банк" звернувся до Господарського суду Одеської області з вимогою стягнути 15 мільйонів доларів (391,9 мільйона гривень) з компанії "Одесаобленерго".
Російський банк хоче відсудити в "Одесаобленерго" $15 мільйонів ВТБ-Банк. Фото: companion.ua

Про це повідомляє "Думська".

Йдеться про заборгованість за кредитним договором від 29 травня 2008 року.

Банк також подав клопотання про забезпечення позову.

"ВТБ Банк" належить однойменній російській фінустанові, 60,9% акцій якої знаходяться в держвласності.

25% акцій "Одесаобленерго" належить Україні, 32,5183% – компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (Київ), 17,98% – компанії V.S. Energy International N.V. (Нідерланди).

VS Energy контролюється російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером, Михайлом Воєводіним і Сергієм Шаповаловим.

Нагадаємо, російська банківська група "ВТБ" вирішила закрити свій дочірній банк, проти якого Україна у вересні 2015 року ввела санкції.

Як повідомляв iPress.uaросійські державні банки шукають можливість продати дочірні фінансові установи в Україні.

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08 03 2017 19:10
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