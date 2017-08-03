Російський банк хоче відсудити в "Одесаобленерго" $15 мільйонів Йдеться про заборгованість за кредитним договором

"ВТБ Банк" звернувся до Господарського суду Одеської області з вимогою стягнути 15 мільйонів доларів (391,9 мільйона гривень) з компанії "Одесаобленерго".

ВТБ-Банк. Фото: companion.ua

Про це повідомляє "Думська". Йдеться про заборгованість за кредитним договором від 29 травня 2008 року. Банк також подав клопотання про забезпечення позову. "ВТБ Банк" належить однойменній російській фінустанові, 60,9% акцій якої знаходяться в держвласності. 25% акцій "Одесаобленерго" належить Україні, 32,5183% – компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (Київ), 17,98% – компанії V.S. Energy International N.V. (Нідерланди). VS Energy контролюється російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером, Михайлом Воєводіним і Сергієм Шаповаловим. Нагадаємо, російська банківська група "ВТБ" вирішила закрити свій дочірній банк, проти якого Україна у вересні 2015 року ввела санкції. Як повідомляв iPress.ua, російські державні банки шукають можливість продати дочірні фінансові установи в Україні.

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