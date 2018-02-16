Російський банк ВТБ планує до літа закрити всі відділення в Україні
Про це повідомив глава банку Андрій Костін, пишуть РИА Новости.
"Ми до літа фактично звернемо діяльність повністю, у нас залишиться тільки один або два офіси в Києві", - сказав він.
"Ми зараз дуже жорстко закриваємо відділення по всій країні і розраховуємося з усіма вкладниками", - додав Костін.
Україна з 23 березня минулого року терміном на рік ввела санкції проти всіх п'яти працюючих на Україні структур російських держбанків: українських Сбєрбанку і ВТБ, БМ Банку ( "внучка" ВТБ), Промінвестбанку ( "дочка" ВЭБа) і VS Bank ( "внучка" Сбєрбанку). Їм заборонені будь-які фінансові операції на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема материнських структур.
Нагадаємо, подібні заяви директор банку робив у 2016 році. Андрій Костін додав, що група "ВТБ" не бачить перспектив для розвитку бізнесу в Україні та готова продати банк "ВТБ Україна" навіть з втратами для себе.
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