Російський бізнесмен виставив на продаж середньовічний замок на Тернопільщині

У Чортківському районі Тернопільської області виставили на продаж Ягільницький замок, побудований у 1630 році польським аристократом Станіславом Лянцкоронським.

Після Лянцкоронського маєтком володіли українські козаки і турки. У XIX столітті замок придбали австрійці та облаштували в ньому тютюнову фабрику. У цей період оборонні бастіони і рови були зруйновані та засипані, - повідомляє ТСН.

На початку 2000-х років маєток приватизував російський підприємець Олександр Потьомкін. Тепер він продає замок за $960 тис. Реалізацією займається тернопільське агентство "Яворина". Його представники повідомляють, що будівлею цікавилися вже чотири покупці - двоє киян, львів'янин і житель Луцька.

В агентстві відзначають, що мотиви для покупки є найрізноманітніші: для бізнесу, туризму або щоб облаштувати садибу для себе. Але в пріоритеті покупець, який буде розвивати туристичний бізнес.

Замок розташований біля траси, на маршруті Кам'янець-Подільський - Хотин - Червоноград. Його площа - 14 тис. м кв., це ділянка розміром близько 4,4 га. Поки що ніяких екскурсій до нього не водять, а лише показують туристам ззовні.

Нагадаємо, Підгорецький замок, який розташований у Львівській області та є частиною Львівської галереї мистецтв, хочуть передати в концесію.