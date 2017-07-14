Російський боксер Валуєв потрапив до бази даних "Миротворця"
Про це повідомляється на офіційному сайті проекту.
Валуєв звинувачується в участі у пропагандистських акціях на території окупованого Росією Криму, а також у відкритому виправданні російської агресії.
Повідомляється, що 2014 року він безпосередньо долучився до підготовки "референдуму" на території окупованого півострова. Того ж року він незаконно відвідував Крим для участі у форумі "Таврида-2014" (10-20 серпня).
5 червня 2016 року російські пропагандистські ЗМІ широко висвітлювали, як Валуєв прибув "на підмогу" Керченському мосту, а у травні 2017-го - політик відкривав лавки з видом на будову моста.
Нагадаємо, що раніше російським акторам Миколі Добриніну й Людмилі Артем'євій заборонили в’їзд до України на протязі трьох років.
Раніше Державна прикордонна служба заборонила в’їзд в Україну на три роки російській артистці Крістіні Саркисян (виступає під псевдонімом KristinaSi) через перетин нею державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків