Російський боксер Валуєв потрапив до бази даних "Миротворця"

Він звинувачується в участі у пропагандистських акціях на території окупованого Росією Криму

Російський боксер та депутат Держдуми Микола Валуєв опинився у списках бази злочинців, яку веде український Центр досліджень злочинів проти основ національної безпеки України "Миротворець"

Про це повідомляється на офіційному сайті проекту.

Валуєв звинувачується в участі у пропагандистських акціях на території окупованого Росією Криму, а також у відкритому виправданні російської агресії.

Повідомляється, що 2014 року він безпосередньо долучився до підготовки "референдуму" на території окупованого півострова. Того ж року він незаконно відвідував Крим для участі у форумі "Таврида-2014" (10-20 серпня).

5 червня 2016 року російські пропагандистські ЗМІ широко висвітлювали, як Валуєв прибув "на підмогу" Керченському мосту, а у травні 2017-го - політик відкривав лавки з видом на будову моста.

Нагадаємо, що раніше російським акторам Миколі Добриніну й Людмилі Артем'євій заборонили в’їзд до України на протязі трьох років.

Раніше Державна прикордонна служба заборонила в’їзд в Україну на три роки російській артистці Крістіні Саркисян (виступає під псевдонімом KristinaSi) через перетин нею державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях.