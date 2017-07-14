Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Російський боксер Валуєв потрапив до бази даних "Миротворця"

Він звинувачується в участі у пропагандистських акціях на території окупованого Росією Криму
Російський боксер та депутат Держдуми Микола Валуєв опинився у списках бази злочинців, яку веде український Центр досліджень злочинів проти основ національної безпеки України "Миротворець"
Російський боксер Валуєв потрапив до бази даних "Миротворця" Микола Валуєв. Фото: Gregory Zhygalov/facebook.com

Про це повідомляється на офіційному сайті проекту.

Валуєв звинувачується в участі у пропагандистських акціях на території окупованого Росією Криму, а також у відкритому виправданні російської агресії.

Повідомляється, що 2014 року він безпосередньо долучився до підготовки "референдуму" на території окупованого півострова. Того ж року він незаконно відвідував Крим для участі у форумі "Таврида-2014" (10-20 серпня).

5 червня 2016 року російські пропагандистські ЗМІ широко висвітлювали, як Валуєв прибув "на підмогу" Керченському мосту, а у травні 2017-го - політик відкривав лавки з видом на будову моста.

Нагадаємо, що раніше російським акторам Миколі Добриніну й Людмилі Артем'євій заборонили в’їзд до України на протязі трьох років.

Раніше Державна прикордонна служба заборонила в’їзд в Україну на три роки російській артистці Крістіні Саркисян (виступає під псевдонімом KristinaSi) через перетин нею державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2017 07:36
ТЕГИ: Росія
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.