Російський держбанк хоче стягнути у Фірташа $40 мільйонів

Державний російський банк ВТБ подав позов в Арбітражний суд Москви з вимогою стягнути $39,4 млн заборгованості з компанії Юкрейніан Кемікал Продактс (Київ, раніше - Кримський титан), яка належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу.

Відповідно до звітності Юкрейніан Кемікал Продактс, зобов'язання перед ВТБ в розмірі $39,4 млн виникло у компанії в квітні 2015 року.

Ще одним відповідачем у справі значиться московська компанія Титанові інвестиції, зареєстрована Фірташем у 2014 році після анексії півострова. Титанові інвестиції створена для легалізації роботи Кримського титану за законами РФ на окупованій території, - йдеться в ухвалі суду, яким позов прийнятий до провадження, повідомляє liga.net .

У 2016 році Титанові інвестиції потрапила під санкції РНБО через поставки з України до Криму сировини для Кримського титану. Зараз ця компанія дублює діяльність ПАТ Юкрейніан Кемікал Продактс в Росії.

Нагадаємо, що після анексії Криму Кримський титан був перереєстрований у Києві і перейменований в Юкрейніан Кемікал Продактс. Його майновий комплекс переданий в оренду компанії Титанові інвестиції, зареєстрованої у Москві, яку контролює Фірташ. Завод виробляє діоксид титану і добрива.

Дані російської ФМС, свідчать, що продукцію підприємства експортує компанія Титанові інвестиції. Таким чином, власник бізнесу знижує або обходить можливість введення санкцій і легалізує роботу Кримського титану як в Росії так і на міжнародних ринках.

За даними російської митниці в січні-серпні 2017 року Титанові інвестиції експортували продукції на більш ніж $45 млн. Основна частка експорту припадає на діоксид титану, основну продукцію Кримського титану.

Довідка: Кримський Титан - найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Крім діоксиду титану пігментного, підприємство виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний і мідний купорос, соду і літій. Підприємство розташоване на території Криму, в північній частині однойменного півострова на Перекопському перешийку на узбережжі Сивашу.

Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМ), в управління якого переданий державний Одеський припортовий завод, програв апеляцію на рішення про стягнення з ОПЗ 251,2 млн доларів на користь Ostchem Holding Дмитра Фірташа. Вердикт суду вступив в силу.