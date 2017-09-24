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Російський генерал, який командував бойовиками на Донеччині, загинув у Сирії

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Асапов командував бойовиками "ДНР" у 2015 році
У Сирії внаслідок мінометного обстрілу загинув генерал-лейтенант російської армії Валерій Асапов.
Російський генерал, який командував бойовиками на Донеччині, загинув у Сирії Фото: gur.mil.gov.ua

Про це повідомляє в неділю "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ.

"У Сирійській Арабській Республіці в результаті обстрілу бойовиків ІД загинув генерал-лейтенант Валерій Асапов", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони РФ, "старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Асапов перебував на командному пункті сирійських військ, надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією зі звільнення міста Дейр ез-Зор".

"У результаті раптового мінометного обстрілу бойовиків ІДІЛ генерал-лейтенант Валерій Асапов дістав смертельне поранення від розриву міни", – зазначили у відомстві.

У 2016 році Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Асапов командував бойовиками на Донеччині у 2015 році. Також Асапов є у базі сайту "Миротворець".

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24 09 2017 22:40
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