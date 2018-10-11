Російський художник перетворив каналізаційну решітку навпроти Кремля на тюремну Робота називається "Зовсім поруч"

Художник Слава ПТРК встановив на набережній в Москві навпроти Кремля каналізаційну решітку з привареними до неї руками – так, ніби під нею перебуває людина, яка тримається зсередини за ґрати.

Фото: instagram.com/slavaptrk

"Дню міліції присвячується", – написав художник на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Meduza, робота називається "Совсем рядом" ("Зовсім поруч"). Слава ПТРК зробив її разом з петербурзьким скульптором Сергієм Каревим. Читайте також: Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі? За словами художника, ця інсталяція присвячена подіям, які "відбуваються з нами зовсім поруч" – вона про "місця, як то кажуть, не такі віддалені", де люди часом "сидять ні за що". "Тортури, покарання за репости, свавілля поліції, політв'язні, затримання на мітингах, перетворення країни в одну велику зону – це про це", – розповів художник.

Фото: instagram.com/slavaptrk

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