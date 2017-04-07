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Російський канал заявив про 35 концертів "Океану Ельзи" у Росії

"Океану Ельзи" приписали 35 концертів у Росії
Російський Перший канал в ток-шоу "Время покажет" розповів, що в 2016-2017 роках український гурт "Океан Ельзи" виступив у Росії 35 разів.
Російський канал заявив про 35 концертів "Океану Ельзи" у Росії Фото: yatsenyuk.org.ua

Таким чином в ефірі намагалися довести, що українці регулярно виступають в Росії.

Першим на це звернув увагу журналіст Василь Конов.

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що це неправда. За його словами, останній раз гурт виступав у Росії в грудні 2013 року.

Нагадаємо, державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.

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04 07 2017 20:36
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