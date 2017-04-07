Російський канал заявив про 35 концертів "Океану Ельзи" у Росії "Океану Ельзи" приписали 35 концертів у Росії

Російський Перший канал в ток-шоу "Время покажет" розповів, що в 2016-2017 роках український гурт "Океан Ельзи" виступив у Росії 35 разів.

Фото: yatsenyuk.org.ua

Таким чином в ефірі намагалися довести, що українці регулярно виступають в Росії. Первый канал сообщает сейчас в эфире, что у Океана Эльзы в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? pic.twitter.com/9VtyqPYlwm — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 4 июля 2017 г. Першим на це звернув увагу журналіст Василь Конов. Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що це неправда. За його словами, останній раз гурт виступав у Росії в грудні 2013 року. Добрый день! Последний раз Океан Ельзи выступал в России в декабре 2013 года. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 4 июля 2017 г. Нагадаємо, державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.

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