CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський Перший канал в ток-шоу "Время покажет" розповів, що в 2016-2017 роках український гурт "Океан Ельзи" виступив у Росії 35 разів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський канал заявив про 35 концертів "Океану Ельзи" у Росії
"Океану Ельзи" приписали 35 концертів у Росії
Фото: yatsenyuk.org.ua
Таким чином в ефірі намагалися довести, що українці регулярно виступають в Росії.
Первый канал сообщает сейчас в эфире, что у Океана Эльзы в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? pic.twitter.com/9VtyqPYlwm— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 4 июля 2017 г.
Першим на це звернув увагу журналіст Василь Конов.
Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що це неправда. За його словами, останній раз гурт виступав у Росії в грудні 2013 року.
Добрый день! Последний раз Океан Ельзи выступал в России в декабре 2013 года.— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 4 июля 2017 г.
Нагадаємо, державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.
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04 07 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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