Російський комік Поперечний записав звернення до СБУ, – ВІДЕО

Російський комік Данило Поперечний записав відеозвернення через заборону в'їзду на територію України.

У відео він наголосив, що закінчив школу в Україні, тут живе його родина, він не їздив в анексований Крим і ніколи не мав "антиукраїнської позиції", в чому його звинуватили представники руху "Відсіч". Комік зазначив, розуміє, що йде війна, однак не має до неї жодного стосунку і здивований забороную виступати в Україні.

Також він звернувся до Служби безпеки України, яка ухвалила рішення про заборону йому на в'їзд на підставі звернення "Відсічі".

"Якщо ви так сильно намагаєтеся не бути схожими на Росію, тоді чому ви так сильно сприяєте цензурі? Дозвольте українським громадянам самим вирішувати, на яких артистів вони хочуть йти, а на яких ні. Адже ви Служба безпеки, а не служба з контролю за мистецтвом", – сказав Поперечний.

Обережно, на відео – нецензурна лексика!

Нагадаємо, 15 травня СБУ "в інтересах забезпечення національної безпеки" на три роки заборонила російському коміку Данилу Поперечному в'їзд в Україну.

18 травня комік мав виступити з концертом у Києві. Однак до СБУ звернулися представники громадянського руху "Відсіч" і заявили, що Поперечний має "антиукраїнську позицію".

Російський комік у своїх Stand-Up-виступах та відео на Youtube-каналі неоднарозово критикував російський режим і верхівку Російської православної церкви, через що йому навіть погрожував судом депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов.