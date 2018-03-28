Російський курсант-прикордонник попросив про статус біженця в Україні
Днями на пункт пропуску "Гоптівка" на в'їзд в Україну прибув громадянин РФ 1997 року народження. Він повідомив, що є військовослужбовцем ФСБ РФ і вимагає визнати його політичним біженцем.
"Під час первинного опитування і вивчення документів було встановлено, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного інституту ФСБ РФ. Протягом подальшого спілкування виявилося, що громадянин РФ Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову і за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії. За його словами, він неодноразово брав участь у мітингах опозиції, а після виборів президента РФ остаточно вирішив поїхати в Україну", - повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян, інформує LB.ua.
На цей момент вирішується питання про надання громадянину РФ статусу біженця.
Раніше, громадянин РФ, затриманий в Харківській області в суботу, 20 січня, за незаконний перетин кордону, звернувся до українських прикордонників з заявою про отримання статусу біженця на території України, після чого був госпіталізований з обмороженням кінцівок.
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