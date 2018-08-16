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Російський літак з туристами екстрено сів у Туреччині через критичну ситуацію

Несправний борт відсторонений від польоту
Російський літак "Боїнг-737" авіакомпанії "Північний вітер", що летів до Ростова-на-Дону, вимушено сів у Анталії через проблеми з двигуном.
Російський літак з туристами екстрено сів у Туреччині через критичну ситуацію Фото: gettyimages.com

Під час польоту в літака виникли критичні проблеми в одному з двигунів, пише "Интерфакс" з посиланням на джерело.

Командир запросив екстрену посадку в найближчому аеропорту. Ним виявилась турецька Анталія, де літак екстрено приземлився.

На борту літака було понад 150 російських туристів, які поверталися з відпочинку в Тунісі.

"Російський перевізник надасть резервний борт з числа наявних в Анталії для подальшого перельоту туристів. Несправний борт відсторонений від польоту", - сказало джерело.

Нагадаємо, що літак Air Moldova, який виконував рейс Кишинів - Франкфурт, повернувся в аеропорт через тріщину в лобовому склі.

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16 08 2018 15:55
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