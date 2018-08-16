CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський літак "Боїнг-737" авіакомпанії "Північний вітер", що летів до Ростова-на-Дону, вимушено сів у Анталії через проблеми з двигуном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський літак з туристами екстрено сів у Туреччині через критичну ситуацію
Несправний борт відсторонений від польоту
Фото: gettyimages.com
Під час польоту в літака виникли критичні проблеми в одному з двигунів, пише "Интерфакс" з посиланням на джерело.
Командир запросив екстрену посадку в найближчому аеропорту. Ним виявилась турецька Анталія, де літак екстрено приземлився.
На борту літака було понад 150 російських туристів, які поверталися з відпочинку в Тунісі.
"Російський перевізник надасть резервний борт з числа наявних в Анталії для подальшого перельоту туристів. Несправний борт відсторонений від польоту", - сказало джерело.
Нагадаємо, що літак Air Moldova, який виконував рейс Кишинів - Франкфурт, повернувся в аеропорт через тріщину в лобовому склі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 08 2018 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими