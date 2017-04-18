Російський лоукост відмовив дитині з ДЦП у посадці в літак
"Московська прокуратура з нагляду за виконанням законів на повітряному і водному транспорті розпочала перевірку в зв'язку з відмовою авіакомпанії "Перемога" в повітряному перевезенні матері з дитиною, яка страждає на ДЦП", - повідомили в наглядовому відомстві у вівторок, 18 квітня, пише "Інтерфакс".
"За наявності підстав будуть негайно вжиті заходи до притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - зазначає прокуратура.
Відзначимо, що інцидент стався 15 квітня. Спочатку ЗМІ повідомили, що співробітник авіакомпанії "Победа" в аеропорту "Внуково" відмовив у допущенні на рейс дитини з дитячим церебральним паралічем та її матері.
Після гучного скандалу авіакомпанія "Победа" заявила, що звільнить відповідального за цей інцидент співробітника. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті російського лоукостера.
"Низькобюджетна авіакомпанія "Победа" проводить ретельне службове розслідування ситуації з пасажиром рейса DP407 15 квітня. Попередньо відомо, що пасажир з дитиною, яка страждає на дитячий церебральний параліч, прибула на стійку реєстрації за дві хвилини до закриття реєстрації, з цієї причини у наземної служби не було можливості організувати посадку маломобільного пасажира таким чином, щоб не затримати виліт рейсу. Пасажиру було запропоновано альтернативний рейс іншої авіакомпанії з аеропорту Шереметьєво зі спеціальним комфортним трансфером з "Внуково", - пояснила свої дії авіакомпанія.
"Авіакомпанія "Победа" повністю підтримує створення безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та вважає, що в даній ситуації співробітник компанії був зобов'язаний зробити все можливе, щоб забезпечити пасажиру з дитиною виліт рейсом DP407 15 квітня. У зв'язку з цим керівництво авіакомпанії "Перемога" прийняло рішення звільнити керівника групи з наземного забезпечення за некомпетентність в організації робочого процесу в аеропорту "Внуково", - заявили в авіакомпанії.
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