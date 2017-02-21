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Російський "Лукойл" продав свій останній актив в Україні

Раніше російська компанія "Лукойл" також володіла в Україні Одеським НПЗ і мережею АЗС
"Лукойл" закрив операцію з продажу свого останнього активу в Україні - заводу "Карпатнафтохім".
Російський "Лукойл" продав свій останній актив в Україні Фото: tsn.ua

"Лукойл" завершив операцію з продажу 100% частки володіння в компанії LUKOIL Chemical B.V. (Нідерланди), якій належить нафтохімічний завод "Карпатнафтохім", розташований на території Івано-Франківської області", - повідомляє прес-служба "Лукойлу".

Раніше російська компанія "Лукойл" також володіла в Україні Одеським НПЗ і мережею АЗС, проте продала ці активи в 2013 і 2014 роках відповідно.

До слова, у період з 30 по 31 січня мережі АСЗ ОККО і WOG підвищили роздрібні ціни на всі види пального.

 
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21 02 2017 18:17
ТЕГИ: Росія, АЗС, НПЗ
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