Російський мільярдер Мордашов продав завод у Дніпрі

Група "Северсталь", яку контролює один з найбагатших російських бізнесменів Олексій Мордашов, позбулася одного з українських активів - заводу "Дніпрометиз".

Як повідомляється на сайті "Северстали", її дочірня компанія Cambay Services Ltd завершила операцію з продажу 100% акцій Dealzone Holding Ltd, що володіє 98,6% українського ПрАТ "Дніпрометиз". Хто покупець і умови угоди не повідомляються. У 2014 році "Северсталь" повідомляла, що має намір продати "Дніпрометиз" німецькій компанії.

"Дніпрометиз" демонструє хороше завантаження виробничих потужностей і стабільні фінансові показники. У той же час з російськими підприємствами "Сєвєрсталі" цей завод операційно не пов'язаний", - йдеться в повідомленні.

"Северсталь" придбала 60% акцій "Дніпрометизу" у групи ТАС Сергія Тігіпка за $50 млн в 2006 році. Згодом частка російської компанії в українському підприємстві була збільшена до 98,6%.

Це одне з найбільших підприємств України у своїй галузі, але воно занадто залежне від постачальників сировини - компаній "АрселорМіттал Кривий Ріг" Лакшмі Міттала і "Метінвест" Рината Ахметова.

Крім "Дніпрометизу" у "Сєвєрсталі" є ще одна компанія в нашій країні - металлотрейдер "Северсталь-Україна".

Читайте також: Золото партитури

Нагадаємо, що проти Мордашова в Україні введені санкції.