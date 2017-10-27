Російський мільярдер Мордашов продав завод у Дніпрі
Як повідомляється на сайті "Северстали", її дочірня компанія Cambay Services Ltd завершила операцію з продажу 100% акцій Dealzone Holding Ltd, що володіє 98,6% українського ПрАТ "Дніпрометиз". Хто покупець і умови угоди не повідомляються. У 2014 році "Северсталь" повідомляла, що має намір продати "Дніпрометиз" німецькій компанії.
"Дніпрометиз" демонструє хороше завантаження виробничих потужностей і стабільні фінансові показники. У той же час з російськими підприємствами "Сєвєрсталі" цей завод операційно не пов'язаний", - йдеться в повідомленні.
"Северсталь" придбала 60% акцій "Дніпрометизу" у групи ТАС Сергія Тігіпка за $50 млн в 2006 році. Згодом частка російської компанії в українському підприємстві була збільшена до 98,6%.
Це одне з найбільших підприємств України у своїй галузі, але воно занадто залежне від постачальників сировини - компаній "АрселорМіттал Кривий Ріг" Лакшмі Міттала і "Метінвест" Рината Ахметова.
Крім "Дніпрометизу" у "Сєвєрсталі" є ще одна компанія в нашій країні - металлотрейдер "Северсталь-Україна".
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Нагадаємо, що проти Мордашова в Україні введені санкції.
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