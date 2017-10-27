Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Російський мільярдер Мордашов продав завод у Дніпрі

"Дніпрометиз", ймовірно, проданий німцям
Група "Северсталь", яку контролює один з найбагатших російських бізнесменів Олексій Мордашов, позбулася одного з українських активів - заводу "Дніпрометиз".
Російський мільярдер Мордашов продав завод у Дніпрі Фото: Александр Щербак / ТАСС

Як повідомляється на сайті "Северстали", її дочірня компанія Cambay Services Ltd завершила операцію з продажу 100% акцій Dealzone Holding Ltd, що володіє 98,6% українського ПрАТ "Дніпрометиз". Хто покупець і умови угоди не повідомляються. У 2014 році "Северсталь" повідомляла, що має намір продати "Дніпрометиз" німецькій компанії.

"Дніпрометиз" демонструє хороше завантаження виробничих потужностей і стабільні фінансові показники. У той же час з російськими підприємствами "Сєвєрсталі" цей завод операційно не пов'язаний", - йдеться в повідомленні.

"Северсталь" придбала 60% акцій "Дніпрометизу" у групи ТАС Сергія Тігіпка за $50 млн в 2006 році. Згодом частка російської компанії в українському підприємстві була збільшена до 98,6%.

Це одне з найбільших підприємств України у своїй галузі, але воно занадто залежне від постачальників сировини - компаній "АрселорМіттал Кривий Ріг" Лакшмі Міттала і "Метінвест" Рината Ахметова.

Крім "Дніпрометизу" у "Сєвєрсталі" є ще одна компанія в нашій країні - металлотрейдер "Северсталь-Україна".

Читайте також: Золото партитури

Нагадаємо, що проти Мордашова в Україні введені санкції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2017 11:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.