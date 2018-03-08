Російський найманець попросив Путіна про обмін на одного з ув'язнених українців
Цей лист був відправлений до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою відправили його на Адміністрацію Президента РФ.
"Також я звернулась до Ірини Геращенко - представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі, до МЗС України, до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової та до Радника Президента РФ, Голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та правам людини Михайла Федотова щодо сприяння можливості гуманітарного обміну один на один. На Сенцова, Балуха , Клиха або Кольченка, яким, як і Седікову, потрібна медична допомога", - повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.
Раніше повідомляли, що Україна готова обміняти 23 громадян РФ на українців, які перебувають у Росії і на окупованих територіях.
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