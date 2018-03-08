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Російський найманець попросив Путіна про обмін на одного з ув'язнених українців

За словами Денісової, його можуть обмінят на Сенцова, Балуха , Клиха або Кольченка
Засуджений за тероризм російський військовий Олексій Седіков, якого затримали поблизу Троїцького у липні 2016 р., написав заяву на ім’я президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.
Російський найманець попросив Путіна про обмін на одного з ув Фото: gettyimages.com

Цей лист був відправлений до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою відправили його на Адміністрацію Президента РФ.

"Також я звернулась до Ірини Геращенко - представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі, до МЗС України, до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової та до Радника Президента РФ, Голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та правам людини Михайла Федотова щодо сприяння можливості гуманітарного обміну один на один. На Сенцова, Балуха , Клиха або Кольченка, яким, як і Седікову, потрібна медична допомога", -  повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Раніше повідомляли, що Україна готова обміняти 23 громадян РФ на українців, які перебувають у Росії і на окупованих територіях.

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03 08 2018 11:42
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