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Російський неонацист звинувачується у вбивстві 40 українських військових, - ГПУ

Українським законодавством Мільчакову загрожує довічне позбавлення волі
Головною військовою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо громадянина Росії Олексія Мільчакова, який керував на Донбасі неонацистським батальйоном бойовиків "Русич"
Російський неонацист звинувачується у вбивстві 40 українських військових, - ГПУ Фото: ex-Press.by

Обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Мільчаков з червня 2014 року по серпень 2015 року у складі створеного ним незаконного озброєного формування, так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" брав участь у складі терористичної організації "ЛНР", сприяв веденню агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

Також вказується, що в результаті злочинних дій Мільчакова, а саме влаштованої ним засідки 5 вересня 2014 року неподалік селища Привітне Слов’яносербського району Луганської області загинуло близько 40 військовослужбовців батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Зазначається, що українським законодавством Мільчакову загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, за даними ООН, з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.

 
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06 07 2017 20:17
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