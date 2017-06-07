Російський неонацист звинувачується у вбивстві 40 українських військових, - ГПУ
Обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що Мільчаков з червня 2014 року по серпень 2015 року у складі створеного ним незаконного озброєного формування, так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" брав участь у складі терористичної організації "ЛНР", сприяв веденню агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.
Також вказується, що в результаті злочинних дій Мільчакова, а саме влаштованої ним засідки 5 вересня 2014 року неподалік селища Привітне Слов’яносербського району Луганської області загинуло близько 40 військовослужбовців батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Зазначається, що українським законодавством Мільчакову загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, за даними ООН, з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.
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