Російський олігарх знайшов спосіб вивести свою компанію з-під санкцій США
Про це повідомило російське агентство РБК з посиланням на свої джерела.
У Sulzer підкреслили, що компанія більше не є об'єктом санкцій за законом США і може відновити нормальну діяльність на світовому ринку.
Втім, гроші від цієї угоди Ренова отримає тільки в разі скасування санкцій, додав представник Sulzer Райнер Вайхофен. Ціна цього пакета на біржі становить близько $561 млн.
Промисловий концерн Sulzer, заснований в 1834 році, працює в галузі технічних інноваційних розробок в машинобудуванні, виробництві устаткування і виготовленні покриттів. Sulzer поставляє устаткування для нафтогазового сектора, виробництва електроенергії та целюлози, працює в галузі аерокосмічних розробок і автомобілебудування. Компанія працює більш ніж в 40 країнах.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.
Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.
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