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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Російський посол заявив, що Литва винна Росії $72 млрд за радянський період

Росія впевнена, що Литва налаштована вороже
Посол Росії в Литві Олександр Удальцов заявив про "глибинної русофобії" Литви, а також про те, що не Росія має відшкодувати збитки від окупації, а Литва винна Росії 72 млрд. доларів за радянський період.
Російський посол заявив, що Литва винна Росії $72 млрд за радянський період Фото: news.mail.ru

Після висловлювань глави МЗС Росії Сергія Лаврова про будівництво Литвою огорожі на кордоні з Калінінградською областю Росії (він назвав це "русофобськими діями") не залишився в стороні і посол Росії в Литві Олександр Удальцов. Він звинуватив Литву в тому, що "зусиллями офіційного Вільнюса, який фактично перервав усі контакти на міждержавному рівні, наша співпраця загнана в глухий кут".

"Нагадаю, що днями МЗС Росії устами свого офіційного представника охарактеризував курс литовської влади щодо нашої країни як ворожий", - заявив посол в інтерв'ю тижневику "Литовський кур'єр", повідомляє Delfi.

"Ніхто з російських офіційних осіб не буде обговорювати питання збитку, понесеного Литвою в роки СРСР, "тим більше в контексті окупації", - також заявив Удальцов в інтерв'ю "Литовському Кур'єру".

За його словами, це не Росія винна Литві, а Литва Росії, і привів конкретну суму - 72 млрд. доларів.

"На мій погляд, це швидше внутрішньополітичне питання самих Прибалтійських країн. Можу запевнити литовських колег: ніхто з російських офіційних осіб цю безглузду і безперспективну затію обговорювати не буде, тим більше в контексті" окупації"", - стверджує російський дипломат.

Нагадаємо, влада Литви вирішила побудувати стіну на кордоні з Росією протяжністю 45 км.

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