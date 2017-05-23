Російський прапор замість свастики: В Сімферополі видали книгу з заміненою символікою

Тираж книги 1100 примірників і видана вона за бюджетні кошти, виділені адміністрацією міста

У Криму розгорівся скандал через книгу "Сімферополь. Що не говори, а правда потрібна!", в якій замість слова "фашист" написано "москаль".

У книзі, присвяченій життю Сімферополя у Велику Вітчизняну війну, нацистську символіку замінили на російський прапор.

На зображеному в книзі радянському плакаті "За позику віддяка" російський прапор зображений на формі солдата вермахту замість герба Третього рейху і замість свастики на рукаві. Крім того, в підписі до плакату слово "фашист" замінено на "москаль". Інформує "Новая газета".

За даними видання, тираж книги - 1100 примірників і вона видана за бюджетні кошти. Замовником значиться адміністрація міста Сімферополя.

"Крім зображення російського прапора замість нацистської символіки, німецькі генерали постають в книзі як провідні політики, а в біографії Альфреда Ернста йдеться про його російське походження, хоча він був з Естонії", - цитує видання одного з місцевих діячів Олександра Таліпова.



Фото: соцмережі

Видавець книги Олександр Шилко підтвердив факт видання книги на замовлення адміністрації Сімферополя, відзначивши, що зараз ведеться перевірка, на якому етапі могла бути допущена ця "технічна помилка".