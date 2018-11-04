CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВранці 11 квітня біржовий курс євро до рубля на торгах Московської біржі перевищив 80 рублів вперше з березня 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський рубль рекордно обвалився
Курс рубля до долара опустився до мінімуму за півтора роки
Фото: EPA/UPG
Максимальна ціна покупки досягала 80,4 руб. за євро. За даними на 10:10 мск євро на біржі коштує 79,88 руб, - повідомляють Ведомости.
Курс долара досягав 64,77 руб - вперше за півтора року. За даними на 10:10 мск американська валюта коштує 64,6 руб.
Курс російської валюти у відношенні до іноземних продовжує знижуватися третій день на тлі нових санкцій США проти російських бізнесменів і компаній.
За оцінкою Bloomberg, в результаті падіння вартості акцій російські бізнесмени втратили $16 млрд в перші дні після санкцій.
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11 04 2018 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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