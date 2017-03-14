Російський "Сбербанк" обмежив зняття готівки
Згідно з повідомленням прес-служби банку, обмеження пов'язані з "неправомірними діями третіх осіб щодо блокування головного офісу ПАТ "Сбербанк", заподіянням фізичної шкоди банкоматам банку".
Депозитні сертифікати будуть видаватися в рамках законодавства без обмежень через каси, строкові вклади видаються без комісії за зняття готівки, але обсяг видачі теж обмежений 30 тисячами гривень на добу.
Обмеження на картках встановлені в розмірі 20-50 тис. гривень (залежно від типу) або 800-2000 доларів.
Також вводиться тарифікація за переказами в доларах, євро, рублях та інших іноземних валютах в інші банки України на рівні 5% (мінімум 50 дол. США/ 50 Євро/ 3 000 російських рублів).
Відзначимо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.
Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".
Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
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