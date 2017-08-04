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Російський спецназ проводить навчання в окупованому Криму

До навчань залучили понад 450 військовослужбовців та 100 одиниць техніки
Бригада спеціального призначення Южного військового округу Росії перебазувалася на полігони Краснодарського краю та окупованого Криму.
Російський спецназ проводить навчання в окупованому Криму Фото: reuters.com

Про це 8 квітня зазначили в прес-службі ЮВО, повідомляє видання "Крим.Реалії". 

"У межах командно-штабного навчання на місцевості, що стартувало напередодні в Ростовській області, об'єднання спеціального призначення Южного військового округу приступило до активної фази навчання. Групи спеціального призначення змішаним способом, автомобільною колоною на бронеавтомобілях "Тайфун" і "Тигр", а також десантувавшись парашутним способом з літаків військово-транспортної авіації, доставлені в райони виконання завдань на полігони Краснодарського краю та республіки Крим", – повідомили в прес-службі.

Зазначається, що до навчань залучили понад 450 військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць спеціальної техніки. 

Нагадаємо, російські артилерійські підрозділи армійського корпусу і морська піхота провели в Криму навчання з виконанням стрільб.

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08 04 2017 21:10
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