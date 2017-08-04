Російський спецназ проводить навчання в окупованому Криму

До навчань залучили понад 450 військовослужбовців та 100 одиниць техніки

Бригада спеціального призначення Южного військового округу Росії перебазувалася на полігони Краснодарського краю та окупованого Криму.

Про це 8 квітня зазначили в прес-службі ЮВО, повідомляє видання "Крим.Реалії".

"У межах командно-штабного навчання на місцевості, що стартувало напередодні в Ростовській області, об'єднання спеціального призначення Южного військового округу приступило до активної фази навчання. Групи спеціального призначення змішаним способом, автомобільною колоною на бронеавтомобілях "Тайфун" і "Тигр", а також десантувавшись парашутним способом з літаків військово-транспортної авіації, доставлені в райони виконання завдань на полігони Краснодарського краю та республіки Крим", – повідомили в прес-службі.

Зазначається, що до навчань залучили понад 450 військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, російські артилерійські підрозділи армійського корпусу і морська піхота провели в Криму навчання з виконанням стрільб.

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