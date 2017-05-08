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Російський співак Газманов виступив в окупованому Донецьку

Концерт був присвячений Дню залізничника
Російський співак Олег Газманов 4 серпня виступив в непідконтрольному Україні Донецьку.
Російський співак Газманов виступив в окупованому Донецьку Фото: gordonua.com

Концерт був присвячений Дню залізничника, - , повідомляє Громадське радіо. 

“Сьогодні така щаслива можливість дати концерт, і тут це особливий стан, тому що це відбувається в Донецьку. Я був у цьому місті десятки разів, і дуже його люблю”, - сказав Газманов.

Повідомляється, що сьогодні, 5 серпня, Газманов також буде виступати в окупованому Луганську.

“Я довго думав - їхати чи не їхати, але зрозумів, що музика голосніша за гармати. Музика - це те, що нас об’єднує і підтримує”, - зазначив Газманов.

Як відомо, російський співак Олег Газманов є у “чорному” списку СБУ людей, які загрожують національній безпеці та порушують закон України.

Нагадаємо, учасникам німецької групи Scooter, які 4 серпня прибули в анексований Крим, загрожує до 8 років позбавлення волі.

 
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05 08 2017 17:24
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