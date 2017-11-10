Російський Су-24М, який розбився в Сирії, був у "незлітному стані", - ЗМІ

10 жовтня російська авіагрупа в Сирії на авіабазі Хмеймім (Латакія) позбулася фронтового бомбардувальника Су-24М: літак, що прямував на бойове завдання, викотився за межі злітно-посадочної смуги і вибухнув. Загинули льотчики Юрій Медведков і Юрій Копилов.

За словами джерел газети "Коммерсант", дані попередніх звітів вказують, що літак перебував у "невзлітному стані" і, зробивши розбіг по смузі, не мав жодного шансу відірватися від землі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав створити спеціальну комісію, яка встановить причини НП.

Інцидент стався в момент вильоту екіпажу літака на бойове завдання. Капітанам Юрію Медведкова (командир) і Юрію Копилову (штурман) мали завдати удари по пунктах управління і збройових складах радикальних ісламістів в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. За твердженням військових, перед вильотом технічні фахівці повністю перевірили літак, нарікань до його стану не виникло.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, російський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім у Сирії.