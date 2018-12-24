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Російський суд оголосив вирок фігурантам Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Адвокати повідомили, що мають намір оскаржити рішення суду
Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 24 грудня оголосив вирок фігурантам першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
Російський суд оголосив вирок фігурантам Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Фото: з відкритих джерел

Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова – до 9 років колонії суворого режиму, повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на "Кримську солідарність".

Адвокати повідомили, що мають намір оскаржити рішення суду.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.

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24 12 2018 10:54
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