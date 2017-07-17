Російський суд остаточно заборонив Свідків Єгови
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу на заборону Управлінського центру Свідків Єгови в Росії. Таким чином, рішення про ліквідацію організації вступило в законну силу.
Крім апеляційної скарги до Верховного суду РФ, російські Свідки Єгови вже звернулися до Європейського суду з прав людини.
Представники Свідків Єгови наполягають на тому, що ніколи не займалися екстремізмом.
Нагадаємо, що в березні Міністерство юстиції Росії віднесло до екстремістських Управлінський центр Свідків Єгови в Росії. У відомстві заявили, що в ході обшуків в учасників організації була знайдена заборонена література, що порушує антиекстремістське законодавство.
У квітні Верховний суд Росії визнав Свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність на території країни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків