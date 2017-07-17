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Російський суд остаточно заборонив Свідків Єгови

Рішення про ліквідацію Свідків Єгови вступило в законну силу
Верховний суд Російської Федерації залишив без зміни рішення про визнання російських Свідків Єгови екстремістською організацією, заборону їх діяльності та ліквідацію в РФ.
Російський суд остаточно заборонив Свідків Єгови Фото:www.jw.org

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу на заборону Управлінського центру Свідків Єгови в Росії. Таким чином, рішення про ліквідацію організації вступило в законну силу.

Крім апеляційної скарги до Верховного суду РФ, російські Свідки Єгови вже звернулися до Європейського суду з прав людини.

Представники Свідків Єгови наполягають на тому, що ніколи не займалися екстремізмом.

Нагадаємо, що в березні Міністерство юстиції Росії віднесло до екстремістських Управлінський центр Свідків Єгови в Росії. У відомстві заявили, що в ході обшуків в учасників організації була знайдена заборонена література, що порушує антиекстремістське законодавство.

У квітні Верховний суд Росії визнав Свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність на території країни.

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17 07 2017 20:57
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