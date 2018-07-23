Справу Павла Гриба повернули прокурорам і продовжив йому термін арешту
Прокурор вказав в обвинувальному висновку стару редакцію 205.1, яка передбачає до 8 років ув'язнення, тоді як за новою редакцією цієї статті Грибу загрожує до 10 років в'язниці. Це і стало підставою для повернення.
Одночасно Павлові Грибу продовжили арешт на три місяці - до 22 жовтня 2018 року, повідомляє "Цензор".
Зазначимо, що у Північно-Кавказькому окружному суді в Ростові в понеділок, 23 липня, розпочався процес у справі українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі.
Нагадаємо, Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.
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