Російський суд позбавив Roshen товарного знака

9 січня російський суд з інтелектуальних прав достроково припинив правову охорону товарного знака Kremona дочірнього підприємства Кондитерська компанія Рошен внаслідок його невикористання.

Позов до Рошен подав підмосковний індивідуальний підприємець (ІП) Олег Сохацький, - повідомили в суді, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Суд вирішив достроково припинити правову охорону товарного знака Kremona щодо всіх товарів 30-го класу МКТП (напої на основі кави, какао чи шоколаду; зернові продукти, готові до вживання).

За даними Роспатенту, оспорюваний знак був зареєстрований на компанію Рошен 19 листопада 2010 року до 12 серпня 2019 року.

Корпорація Roshen входить в топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. До її складу входять Кременчуцька, дві Вінницькі, Київська кондфабрики і Вінницький молочний завод. Маріупольська кондфабрика знаходиться на стадії ліквідації. Також Roshen належать Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробнича діяльність Липецької фабрики Roshen (РФ) була зупинена з 1 квітня 2017 року.

Відзначимо, що президент України Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи Roshen. Після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак, "у зв'язку з відсутністю покупців" у січні 2016 року президент заявив про підписання договору про передачу кондитерської корпорації у траст.

У квітні 2016 року інвестиційна компанія ICU заявила про завершення передачі в "сліпий" траст компанії Rothschild Trust частки Порошенка в корпорації Roshen. Він передав свою 85%-ву частку в корпорації в незалежний сліпий траст (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель трасту має також 4-річну довіреність на переговори про продаж активів. Президенту корпорації Roshen В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд Кондітерінвест, ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.

Пізніше Порошенко заявив про те, що не впливає на свої активи в Roshen.