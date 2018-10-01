Російський суд позбавив Roshen товарного знака
Позов до Рошен подав підмосковний індивідуальний підприємець (ІП) Олег Сохацький, - повідомили в суді, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
Суд вирішив достроково припинити правову охорону товарного знака Kremona щодо всіх товарів 30-го класу МКТП (напої на основі кави, какао чи шоколаду; зернові продукти, готові до вживання).
За даними Роспатенту, оспорюваний знак був зареєстрований на компанію Рошен 19 листопада 2010 року до 12 серпня 2019 року.
Корпорація Roshen входить в топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. До її складу входять Кременчуцька, дві Вінницькі, Київська кондфабрики і Вінницький молочний завод. Маріупольська кондфабрика знаходиться на стадії ліквідації. Також Roshen належать Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробнича діяльність Липецької фабрики Roshen (РФ) була зупинена з 1 квітня 2017 року.
Відзначимо, що президент України Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи Roshen. Після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак, "у зв'язку з відсутністю покупців" у січні 2016 року президент заявив про підписання договору про передачу кондитерської корпорації у траст.
У квітні 2016 року інвестиційна компанія ICU заявила про завершення передачі в "сліпий" траст компанії Rothschild Trust частки Порошенка в корпорації Roshen. Він передав свою 85%-ву частку в корпорації в незалежний сліпий траст (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель трасту має також 4-річну довіреність на переговори про продаж активів. Президенту корпорації Roshen В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд Кондітерінвест, ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.
Пізніше Порошенко заявив про те, що не впливає на свої активи в Roshen.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат