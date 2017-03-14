Російський суд продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку
Прес-секретар суду Юнона Царьова заявила, що арешт об'єктів нерухомості Roshen продовжили до 13 червня 2017 року, інформують "РИА Новости".
Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.
Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.
Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить Президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.
Корпорація Roshen, один з найбільших на Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку кондфабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).
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