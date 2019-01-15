Російський суд продовжив арешт ще 4-м українським морякам

Самі моряки повністю підтримали своїх адвокатів і не відповідати на жодні питання судді

Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою 3-м українським морякам Олегу Мельничуку, Андрію Ейдеру, Андрію Артеменко та одному співробітнику СБУ Василю Сороці до 24 квітня 2019.

Адвокати моряків клопотали про передачу справ до військового суду, наголошуючи на тому, що їх підзахисні є військовополоненими. Втім суддя відхилила дане клопотання, повідомляє "Громадське".

Натомість слідчі ФСБ просили продовжити термін тримання під вартою чоловікам наголошуючи лише на ризику переховування підозрюваних від слідства. Втім адвокати заявили, що слідчі фактично необгрунтували цей ризик.

Самі моряки повністю підтримали своїх адвокатів і не відповідати на жодні питання судді, які не стосуються їх імені та звання, посилаючись на Женевську конвенцію.

Попередньо суд задовольнив клопотання слідчого ФСБ про проведення засідання в закритому режимі. Адвокати заявили, що для цього не було підстав, адже в справі немає жодних секретних документів.

Додамо, що моряків судили трьома групами. Першій групі — Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгенію Семидоцькому та Сергію Цибізову — продовжили тримання під вартою до 24 квітня. Другій групі — Богдану Головашу, Андрію Шевченку, Сергію Попову та Володимиру Терещенку — винесли таке саме рішення.

Третя група — представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко.

Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.