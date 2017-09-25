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Російський суд продовжив арешт українському журналісту Сущенку

Захист буде оскаржувати рішення
Московський суд в понеділок продовжив арешт незаконно утримуваному у російському СІЗО журналісту Роману Сущенку.
Російський суд продовжив арешт українському журналісту Сущенку Роман Сущенко. Фото: РИА Новости

"Роману Сущенку продовжений термін утримання під вартою на два місяці, до 30.10.2017 року. Захист буде оскаржувати рішення", - повідомив його адвокат Марк Фейгін.

Раніше повідомляли, що українському журналісту Роману Сущенку, заарештованому в Росії за підозрою в шпигунстві, призначили психолого-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену

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25 09 2017 13:10
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