Російський суд продовжив арешт українському журналісту Сущенку
"Роману Сущенку продовжений термін утримання під вартою на два місяці, до 30.10.2017 року. Захист буде оскаржувати рішення", - повідомив його адвокат Марк Фейгін.
Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года. Защита будет обжаловать решение. pic.twitter.com/jOBrcNCD5i— Mark Feygin (@FeyginMark) 25 вересня 2017 р.
Раніше повідомляли, що українському журналісту Роману Сущенку, заарештованому в Росії за підозрою в шпигунстві, призначили психолого-психіатричну експертизу.
Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.
У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену
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