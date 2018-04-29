Російський суд продовжив арешт українцю Павлу Грибу на два місяці
Про це повідомив батько Павла – Ігор Гриб, пише "Громадське". За його словами, засідання суду відбулося в закритому режимі у суботу, 28 квітня.
Суддя, побачивши українського консула та матір Павла Гриба, попросив їх залишити приміщення суду. Особистого побачення з матір'ю, за словами батька, Павлу так і не надали.
"Щойно побачили в залі матір і генерального консула, суддя оголосив, що засідання є закритим і їх попросили вийти", – сказав Ігор Гриб.
За його словами, за більше ніж 8 місяців, які Гриб перебуває в СІЗО, йому не було надано жодного побачення з матір'ю.
"Ми за цей час отримали від нього лише один лист і він отримав якогось листа від громадянина України", – додав батько.
Ігор Гриб наголосив, що за час перебування в СІЗО у його сина значно погіршився зір.
"Враховуючи хворобу, яка є в Павла, не доводиться говорити про стан покращення... У Павла дуже зіпсувався зір. І на останніх допитах, коли йому давати підписувати документи, він дуже напружував очі", – сказав батько підсудного.
Нагадаємо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі.
Зараз він перебуває у краснодарському СІЗО. Його підозрюють у підготовці теракту.
На засідання 2 березня матір Гриба і консулів також не пустили до зали суду. Тоді було прийнято рішення залишити підозрюваного під вартою у Краснодарі до 4 травня 2018-го року.
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