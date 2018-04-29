Російський суд продовжив арешт українцю Павлу Грибу на два місяці

Матір і консула на засідання суду не пустили

Жовтневий райсуд Краснодара продовжив 19-річному українцю Павлу Грибу термін утримання в СІЗО ще на два місяці — до 4 липня.

Про це повідомив батько Павла – Ігор Гриб, пише "Громадське". За його словами, засідання суду відбулося в закритому режимі у суботу, 28 квітня.

Суддя, побачивши українського консула та матір Павла Гриба, попросив їх залишити приміщення суду. Особистого побачення з матір'ю, за словами батька, Павлу так і не надали.

"Щойно побачили в залі матір і генерального консула, суддя оголосив, що засідання є закритим і їх попросили вийти", – сказав Ігор Гриб.

За його словами, за більше ніж 8 місяців, які Гриб перебуває в СІЗО, йому не було надано жодного побачення з матір'ю.

"Ми за цей час отримали від нього лише один лист і він отримав якогось листа від громадянина України", – додав батько.

Ігор Гриб наголосив, що за час перебування в СІЗО у його сина значно погіршився зір.

"Враховуючи хворобу, яка є в Павла, не доводиться говорити про стан покращення... У Павла дуже зіпсувався зір. І на останніх допитах, коли йому давати підписувати документи, він дуже напружував очі", – сказав батько підсудного.

Нагадаємо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі.

Зараз він перебуває у краснодарському СІЗО. Його підозрюють у підготовці теракту.

На засідання 2 березня матір Гриба і консулів також не пустили до зали суду. Тоді було прийнято рішення залишити підозрюваного під вартою у Краснодарі до 4 травня 2018-го року.