Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Російський суд відхилив позов Навального проти Путіна

У позовній заяві Навальний просив визнати незаконною бездіяльність Путіна "як гаранта Конституції" щодо захисту конституційних прав опозиціонера
Тверський суд Москви відмовив опозиційному політику Олексію Навальному в позові проти президента Росії Володимира Путіна.
Російський суд відхилив позов Навального проти Путіна Олексій Навальний. Фото: vidomosti-ua.com

Про це заявив РБК юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, уточнивши, що має намір оскаржити це рішення.

Навальний стверджував, що з вересня 2017 року його прихильникам систематично відмовляють в узгодженні публічних заходів. Таким чином, за твердженням Навального, порушувалися його конституційні права, а президент Росії, який відповідно до Конституції є гарантом її дотримання, ухилявся від виконання своїх обов'язків.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на це заявив, що Кремль не займається видачею дозволів на проведення мітингів.

Прес-секретар Тверського районного суду Анастасія Дзюрко повідомила РБК, що відмова суду прийняти позов Навального заснований на п. 1 ч. 1 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) Російської Федерації, оскільки він "не підлягає розгляду та вирішенню в порядку адміністративного судочинства, а також на підставі п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ, так як зі змісту адміністративного позовної заяви не випливає, що будь-яким чином зачіпаються права, свободи і законні інтереси адміністративного позивача".

У позовній заяві Навальний просив визнати незаконною бездіяльність Путіна "як гаранта Конституції" щодо захисту конституційних прав опозиціонера, а також дії президента "щодо перешкод" їх реалізації. У позові також було зафіксовано вимогу зобов'язати Путіна "вжити заходів" щодо захисту конституційних прав Навального і стягнути з президента держмито, сплачене у справі.

Позов опозиціонер подав 3 листопада. Зазначимо, Навальному заборонено брати участь у виборах президента Росії, запланованих на березень 2018 року.

Нагадаємо, Олексій Навальний 22 жовтня був звільнений після 20-денного тюремного ув'язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2017 16:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.