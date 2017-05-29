Російський суд вимагає від "Антонова" 180 млн для Міноборони РФ

У червні 2014 року ввела заборону на військово-технічне співробітництво (ВТС) з РФ

Арбітражний суд у Москві залишив в силі рішення двох нижчих інстанцій, які за позовом Міноборони Росії постановили стягнути з українського ДП "Антонов" більше 180 мільйонів рублів

Про це повідомляє "РИА Новости".

Міноборони Росії в липні 2015 року в суді вимагало стягнути з ДП "Антонов" більш 357 мільйонів рублів неустойки за порушення відповідачем строків виконання двох етапів дослідно-конструкторських робіт в рамках контракту від 16 травня 1989 року на розробку літака Ан-70.

За умовами додаткової угоди до контракту, "Антонов" повинен був виконати два етапи робіт до 25 листопада 2012 року, однак, станом на 20 вересня 2016 року, як вказав позивач, роботи не були здані.

Україна у червні 2014 року ввела заборону на військово-технічне співробітництво (ВТС) з РФ, включаючи постачання продукції подвійного призначення. Уряд України в травні 2015 року розірвав міжурядову угоду з РФ у сфері ВТС від 1993 року.