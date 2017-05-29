Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російський суд вимагає від "Антонова" 180 млн для Міноборони РФ

У червні 2014 року ввела заборону на військово-технічне співробітництво (ВТС) з РФ
Арбітражний суд у Москві залишив в силі рішення двох нижчих інстанцій, які за позовом Міноборони Росії постановили стягнути з українського ДП "Антонов" більше 180 мільйонів рублів
Російський суд вимагає від "Антонова" 180 млн для Міноборони РФ Фото: wartime.org.ua

Про це повідомляє "РИА Новости".

Міноборони Росії в липні 2015 року в суді вимагало стягнути з ДП "Антонов" більш 357 мільйонів рублів неустойки за порушення відповідачем строків виконання двох етапів дослідно-конструкторських робіт в рамках контракту від 16 травня 1989 року на розробку літака Ан-70.

За умовами додаткової угоди до контракту, "Антонов" повинен був виконати два етапи робіт до 25 листопада 2012 року, однак, станом на 20 вересня 2016 року, як вказав позивач, роботи не були здані.

Україна у червні 2014 року ввела заборону на військово-технічне співробітництво (ВТС) з РФ, включаючи постачання продукції подвійного призначення. Уряд України в травні 2015 року розірвав міжурядову угоду з РФ у сфері ВТС від 1993 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2017 23:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.