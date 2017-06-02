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Російський суд залишив під арештом майно Липецької фабрики Roshen

Таким чином суд відхилив апеляційну скаргу представників підприємства
Московський міський суд залишив під арештом майно кондитерської фабрики Roshen в Липецькій області до 13 березня
Російський суд залишив під арештом майно Липецької фабрики Roshen Фабрика "Рошен" в Липецьку. Фото: "Радіо Свобода"

Таким чином суд відхилив апеляційну скаргу представників підприємства.

Про це повідомляє "ТАСС".

"Постанову Басманного суду від 9 грудня залишити без змін, апеляційну скаргу про зняття арешту з майна залишити  без задоволення", - оголосив суддя Мосміськсуду.

В ході засідання представник фабрики адвокат Максим Крупський просив визнати постанову суду першої інстанції незаконною, необґрунтованою і скасувати її в зв'язку з відсутністю необхідних умов для арешту майна.

"Не дивлячись на наші докладні заперечення в Басманному суді, ніяких конкретних аргументів суд тоді не привів. Організація не визнає себе винною в інкримінованих їй злочинах", - зазначив він.

Слідчий заперечив захисту і просив відмовити в задоволенні заявленої скарги.

"Кадастрова вартість не завжди відповідає ринковій, а на даний момент відносно компанії проводяться перевірки за 2013 і 2014 рік", - сказав він.

Держзвинувачення повністю підтримало позицію слідчого комітету. Вислухавши доводи сторін, суд виніс рішення.

Як пише видання, арешт накладено на 14 об'єктів нерухомості, враховуючи  склад готової продукції, чотири цехи, будівля підсобного корпусу і сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв.м.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить Президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Корпорація Roshen, один з найбільших на Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку кондфабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

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06 02 2017 21:57
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