Російський телеканал RT дарує на Новий рік шоколадний собор у Солсбері

Влада британського міста Солсбері розкритикувала ідею російського державного телеканалу RT, який надсилає шоколадну модель собору міста в якості новорічного подарунку.

У RT заявили, що їстівний подарунок відображає "одну з найбільших історій року" і тому його відправили багатьом отримувачам у галузі мас-медіа і не тільки, повідомляє ВВС.

"Це дивна поведінка, але цього слід було очікувати", - сказав депутат парламенту з Солсбері Джон Глен.

Зображення шоколадної моделі собору, прикрашеного стрічками з логотипом RT, поширив у Twitter російський телеканал "Дождь".

"Дождь" подякував за подарунок, запросивши колег: "Приходьте на чай, ми самі боїмося його їсти".

Представниця міської влади Солсбері Джо Брум назвала такий подарунок "дуже поганим смаком".

"Шкода, що хтось вважає, що це нормально, і це є неповагою до тих, кого торкнувся цей інцидент", - сказала вона.

Нагадаємо, на початку вересня британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.