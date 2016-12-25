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Російський телеканал вніс перших осіб України до топ-100 русофобів

Туди потрапив і Порошенко
Російський телеканал "Царгород", який належить спонсору донбаських бойовиків Костянтину Малофєєву, склав топ-100 русофобів, до якого увійшли зокрема перші особи держави Україна.
Російський телеканал вніс перших осіб України до топ-100 русофобів Фото: nnr.su

У списку, який опубліковано на сайті каналу, знайшлося місце президенту Петру Порошенку, голові РНБО Олександрові Турчинову, міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову, його раднику Антону Геращенку, главі СБУ Василю Грицаку, міністру культури Євгенові Нищуку.

Також до нього увійшли, наприклад, помічниця Саакашвілі Марія Гайдар, патріарх УПЦ КП Філарет, журналісти, що працюють в Україні, Матвій Ганопольский і Євген Кисельов, інформує LB.ua.

Рейтинг формувався на основі думок читачів і експертів, серед яких Анатолій Вассерман, Ігор Ашманов, Віталій Мілонов, Ігор Коротченко, Захар Прилєпін тощо.

Раніше, Федеральна служба безпеки Росії звинуватила іноземні спецслужби у підготовці кібератаки на фінансову систему Росії.

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25 12 2016 21:00
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