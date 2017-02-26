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Російський телеведучий розповів, що на Донбасі воюють професійні російські військові, – ВІДЕО

На думку ведучого, "ДНР" та "ЛНР" – це лише ширма
Ведучий Михайло Кожухов, відомий за програмами "У пошуках пригод" та "Навколо світу", сказав, що на Донбасі воюють професійні військові з російської армії.
Російський телеведучий розповів, що на Донбасі воюють професійні російські військові, – ВІДЕО Фото: youtube.com

За його словами, ватажки терористів і їх "подвиги" є лише продуктом російської пропаганди. Якби кордон з Росією був перекритий, військові дії уже б припинилися.

"Я – абсолютно цивільна людина, але так склалося життя, що я 4 роки був на війні. Я абсолютно точно знаю, що ніякий "Моторола" не зміг би привести в рух двадцятитисячне угруповання військ і організувати котел під Іловайськом або під Маріуполем. Я точно знаю не тому, що мені так сказали, а тому, що по-іншому і бути не може. Цим угрупованням повинні керувати люди, у яких як мінімум є диплом Генерального штабу. Це повинні бути спрацьовані люди, які знають один одного, звичні один одному. Мені кажуть багато людей, які звідти приїжджають в Росію, що якби була перекрита межа, то проблема південного сходу закінчилася б дуже швидко", – сказав Кожухов.

Нагадаємо, в жовтні 2016 російський телеведучий Артем Шейнін в ефірі ток-шоу "Час покаже" публічно зізнався у вбивстві людей на Донбасі.

Тим часом на території Харківської області триває інженерно-технічне облаштування державного кордону з РФ.

Прикордонне відомство створює принципово нову інтелектуальну модель комплексної системи захисту й охорони кордону з Росією, де різні інженерно-технічні засоби доповнюють один одного.

 

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26 02 2017 23:25
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