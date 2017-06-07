Російський тенісист після поразки на Вімблдоні жбурнув гроші в рефері, - ВІДЕО
49-а ракетка світу повинен заплатити 14 500 євро за те, що в матчі проти бельгійця Рубена Бемельманс у другому колі турніру неодноразово вступав в суперечки з суддею на вишці, вимагаю його заміни, повідомяє у Twitter журналіст Бен Ротенберг.
По завершенню матчу Данило навіть, витягнувши гаманець, кинув монети в сторону рефері. На післяматчевій прес-конференції Медведєв все ж приніс вибачення за свою поведінку.
Відзначимо, що в підсумку, росіянин все ж поступився бельгійцю в п'яти сетах. На ранній стадії Медведєв вибив одного з фаворитів турніру - Станіслава Вавірнку.
Нагадаємо, що відразу два українські тенісисти покинули турнір Великого шолому - Вімблдон, який відбувається в Лондоні.
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