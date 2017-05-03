Російський воротар 189 матчів провів на лаві запасних Таким чином він встановив рекорд

Голкіпер московського ЦСКА Сергій Чепчугов провів матч 18 туру російської Прем'єр-ліги проти "Зеніту" на лаві запасних і встановив рекорд чемпіонату Росії.

Фото: pfc-cska.com

Ця гра стала для резервного воротаря ЦСКА 189-ю в запасі, повідомляє "Сегодня". 31-річний голкіпер перевершив рекорд Євгенія Помазана, який протягом чотирьох сезонів (2007-2011) теж був дублером основного стража воріт "армійців" Ігоря Акінфєєва. Нагадаємо, український нападник Роман Зозуля повинен повернутися у мадридський "Райо Вальєкано", фанати якого зірвали перехід українця з "Бетіса".

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