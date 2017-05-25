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Російський винищувач намагався перехопити літак США у Сирії

Росіяни вибачилися за інцидент після того, як коаліція повідомила про своє невдоволення з приводу непрофесійного перехоплення
Російський винищувач нещодавно провів "непрофесійне" перехоплення американського літака-заправника KC-10 у небі над Сирією, після чого росіяни вибачилися перед американцями.
Російський винищувач намагався перехопити літак США у Сирії Збитий російський винищувач Фото: Twitter

Під час інциденту, який стався приблизно два тижні тому, російський винищувач зробив "бочку" перед американським літаком. Харріган додав, що США оцінює дію пілота, як власну ініціативу. Про це заявив генерал-лейтенант Джеффрі Харріган, повідомляє CNN.

Генерал заявив, що росіяни вибачилися за інцидент після того, як коаліція повідомила про своє невдоволення з приводу непрофесійного перехоплення.

В той же час він підкреслив, що цей інцидент був єдиним за останні кілька місяців і відзначив деескалацію конфлікту з росіянами.

"Ми знайшли способи, щоб належним чином звести нанівець конфлікт, щоб дозволити нам продовжувати нашу місію", - сказав Харріган.

Нагадаємо, 4 трвіня два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 вранці вторглися в зону ВПС США біля Аляски.

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25 05 2017 19:25
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