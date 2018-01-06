Російський журналіст голодує на підтримку Сенцова

Російський журналіст Шура Буртін заявив про початок голодування на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Як пояснив на своїй Facebook-сторінці Буртін, просто спостерігати за голодуванням ув’язнених йому набридло.

"Здається, ми просто хором ведемо зворотній відлік – дев’ять-вісім-сім – до смерті людини. А хлопець він, здається, сильний – візьме і справді помре. Що я тоді відчую? Кажуть: а більше ми нічого не можемо, акцію на підтримку в Москві не погодили, навіть одиночні пікети не можна проводити через чемпіонат", – написав журналіст.

Натомість голодування, за його словами, погодження не вимагає.

"Я розумію, що там люди реально ризикують життям, а я нічим не ризикую. Але це бодай якась дія, а не вимушене спостереження за чужим помиранням. Принаймні почуття голоду перебиває почуття сорому. У мене, звісно, теж є справи, які погано сумісні з голодуванням – ну почекають трохи", – додав він.

Буртін закликав усіх спроможних доєднатись до голодування, проте наголосив, що про це необхідно повідомити публічно і бути готовим плавно виходити з режиму голоду. Він повідомив, що голодує вже дві доби, і попередив, що це непросто.

"Можливо, якщо достатня кількість "ззовні" публічно долучиться до голодування, це якось прорве ізоляцію. Можливо, якщо серед нас будуть відомі люди, це стане зайвим інфоприводом і трошки на щось повпливає", – сподівається Буртін.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Також оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко .

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.