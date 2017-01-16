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Російський журналіст переїжджає жити в Україну

Фельдблюм повідомив, що поки не звертався у міграційну службу, проте збирається це зробити
Російський журналіст і один з лідерів єврейської громади Російської Федерації Павло Фельдблюм вирішив переїхати на постійне проживання в Україну.
Російський журналіст переїжджає жити в Україну Павло Фельдблюм. Фото: facebook.com/feldblyum

У понеділок 16 січня Фельдблюм в'їхав в Україну

За його словами, наразі він сам переїздить в Україну, а його родина "приєднається влітку". Про це він розповів в коментарі "Українській правді".

2 січня на своїй сторінці у Facebook він написав, що рішення про переїзд "визрівало давно".

"З моменту анексії Криму та початку вторгнення на схід України моє життя в Москві стала важким компромісом із самим собою. Адже агресії з боку Росії зазнала моя Україна, де народився я і мої батьки, де пройшло життя моїх дідів і прадідів", - написав він.

"Тим, що до сих пір примиряло мене з життям в Москві, був не усталений побут і пристойний заробіток, а можливість, що зберігалася до останнього часу, чітко і публічно артикулювати свою позицію на підтримку України, не завдаючи при цьому шкоди пов'язаним зі мною людям. І таким чином максимально дистанціюватися, знімати з себе моральну відповідальність за дії Росії. Але всьому є своя межа", - додав він.

Нагадаємо, що генеральний продюсер телеканалу NewsOne Олексій Семенов оголосив, що залишає канал і разом із російськими журналістами Матвієм Ганапольським і Євгеном Кисельовим і починає новий проект.

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16 01 2017 16:33
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