Росію можна виключити з Ради Європи за агресію в Україні, - КС Литви

Росію можна виключити з Ради Європи за порушення Статуту організації, заявив глава Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.

Таким чином у Вільнюсі прокоментували заяву новообраного глави Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті, який наполягає на продовженні діалогу з російським парламентом.

Жалімас в коментарі УНІАН розповів, що підставою для виключення країни з Ради Європи може бути не тільки порушення ключових статей Європейської конвенції прав людини, а й порушення Статуту організації.

Цей механізм міститься в ст. 8 Статуту РЄ. Вона допускає виключення країни з організації за серйозне порушення 3 статті. Остання ж передбачає, що член Ради Європи повинен визнавати принципи верховенства закону.

Глава КС Литви підкреслив, що агресія, включаючи незаконне захоплення і анексію іноземної території, - найсерйозніше порушення верховенства права (rule of law) в міжнародних відносинах.

"На думку Нюрнберзького трибуналу, це найважчий міжнародний злочин. І він завжди супроводжується численними і серйозними порушеннями прав людини, що підтверджується повідомленнями і резолюціями різних міжнародних організацій про ситуацію в Криму", - зазначив він.

У той же час міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен розповів Європейської правді про суму боргу РФ перед РЄ. Так, в 2017 році Росія недоплатила в бюджет РЄ 22 млн 300 тис. євро. На його думку, це ставить під удар роботу організації.

Нагадаємо, 30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.

Зазначимо, уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.