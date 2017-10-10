Росію можуть вигнати з Ради Європи через борги, - Генсек РЄ

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.

Ягланд попросив депутатів не сприймати російські платежі як суто фінансову проблему.

"Це не фінансова проблема. Просто неприпустимо, коли країна-член не платить до бюджету організації. Якщо держава-член не платить, вона не може бути членом", - пояснив генсек, зауваживши, що "внесок РФ – 10% бюджету Ради Європи", пише "Європейська правда".

Ягланд зазначив, що наразі невідомо, чи надійде платіж від РФ наступного року і він намагається домовитися з росіянами про відновлення платежів. "Якщо вони не будуть платити наступного року, ситуація буде ще не безпечнішою, в тому числі політично. Але зараз я сконцентрований на пошуку рішення проблеми".

"Нам потрібно вирішити, чи ми хочемо мати Росію в РЄ, чи за межами РЄ?", - запитав Генсек, додавши, що він є прибічником збереження Росії в складі організації.

Він закликав представників ПАРЄ "подивитися, що стало причиною конфлікту", хоча не уточнив, яку відповідь на це питання він дає для себе.

Це вже не перша заява генсека про ймовірне виключення РФ з асамблеї. На початку вересня Турбйорн Ягланд попереджав Росію, що вона може втратити членство через те, що не зробила нічого, щоб "скасувати анексію Криму".

Нагадаємо, 30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".Р