Росію найбільше бояться у Польщі, - соціологічний центр в США

"65% поляків вважають силу та вплив Росії провідною загрозою своїй країні", - відзначають дослідники.

Для порівняння, у США 47% опитаних назвали Росію провідною загрозою США. При цьому 71% американців провідною загрозою країні вважають кібератаки інших країн. Про це повідомляє видання "Голос Америки".

Загалом у більшості країн світу провідною загрозою національній безпеці вважають терористичне угрупування ІДІЛ та глобальні зміни клімату. ІДІЛ назвали головною загрозою у 18 країнах, в яких проводилось опитування - здебільшого у Європі, на Близькому Сході та у США. Відчутна частина цих країн стали жертвами терактів, відповідальність за які взяли на себе бойовики ІДІЛ. У вже загаданій Польщі найбільше занепокоєні з приводу ІДІЛ - 66%.

