Росію найбільше бояться у Польщі, - соціологічний центр в США
"65% поляків вважають силу та вплив Росії провідною загрозою своїй країні", - відзначають дослідники.
Для порівняння, у США 47% опитаних назвали Росію провідною загрозою США. При цьому 71% американців провідною загрозою країні вважають кібератаки інших країн. Про це повідомляє видання "Голос Америки".
Загалом у більшості країн світу провідною загрозою національній безпеці вважають терористичне угрупування ІДІЛ та глобальні зміни клімату. ІДІЛ назвали головною загрозою у 18 країнах, в яких проводилось опитування - здебільшого у Європі, на Близькому Сході та у США. Відчутна частина цих країн стали жертвами терактів, відповідальність за які взяли на себе бойовики ІДІЛ. У вже загаданій Польщі найбільше занепокоєні з приводу ІДІЛ - 66%.
Fears of Russia most acute in Poland: 65% of Poles view Russia’s power & influence as major threat to their nation https://t.co/3Y5jJUkLkZ pic.twitter.com/W1U47UQMzz— PewResearch Global (@pewglobal) 1 серпня 2017 р.
"Хоча Росія не посіла першість у якості провідної загрози у жодній із країн Європи чи Північної Америки, в яких проводилось опитування, у Польщі спостерігається особливе занепокоєння щодо Росії. При цьому 47% у США вважають Росію провідною загрозою. У США щодо Росії спостерігається розподіл думок за партійною приналежністю, 61% прихильників Демократичної партії називають Росію провідною загрозою. З цим погоджуються лише 36% прихильників Республіканської партії. Загалом у Європі, у середньому 41% опитаних назвали Росію провідною загрозою", - відзначають дослідники.
Прикметно, що 31% опитаних у Європі вважають провідною загрозою силу та вплив США. Зокрема в Іспанії 59% вважають, що США є провідною загрозою країні. Росію вважають провідною загрозою лише 47% іспанців.
Нагадаємо, згідно з даними дослідження ООН, 710 мільйонів людей по всьому світу хочуть переїхати в інші країни на постійне місце проживання, тоді як 23 мільйони вже готуються зробити цей крок.
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