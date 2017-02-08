Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росію найбільше бояться у Польщі, - соціологічний центр в США

Загалом у більшості країн світу провідною загрозою національній безпеці вважають терористичне угрупування ІДІЛ
Авторитетний американський соціологічний центр Pew Research Center представив результати дослідження, відповідно до якого, Росію найбільшою зовнішньою загрозою вважають у Польщі.
Росію найбільше бояться у Польщі, - соціологічний центр в США Фото: Reuters

"65% поляків вважають силу та вплив Росії провідною загрозою своїй країні", - відзначають дослідники.

Для порівняння, у США 47% опитаних назвали Росію провідною загрозою США. При цьому 71% американців провідною загрозою країні вважають кібератаки інших країн. Про це повідомляє видання "Голос Америки".

Загалом у більшості країн світу провідною загрозою національній безпеці вважають терористичне угрупування ІДІЛ та глобальні зміни клімату. ІДІЛ назвали головною загрозою у 18 країнах, в яких проводилось опитування - здебільшого у Європі, на Близькому Сході та у США. Відчутна частина цих країн стали жертвами терактів, відповідальність за які взяли на себе бойовики ІДІЛ. У вже загаданій Польщі найбільше занепокоєні з приводу ІДІЛ - 66%.

 

 

 

"Хоча Росія не посіла першість у якості провідної загрози у жодній із країн Європи чи Північної Америки, в яких проводилось опитування, у Польщі спостерігається особливе занепокоєння щодо Росії. При цьому 47% у США вважають Росію провідною загрозою. У США щодо Росії спостерігається розподіл думок за партійною приналежністю, 61% прихильників Демократичної партії називають Росію провідною загрозою. З цим погоджуються лише 36% прихильників Республіканської партії. Загалом у Європі, у середньому 41% опитаних назвали Росію провідною загрозою", - відзначають дослідники.

Прикметно, що 31% опитаних у Європі вважають провідною загрозою силу та вплив США. Зокрема в Іспанії 59% вважають, що США є провідною загрозою країні. Росію вважають провідною загрозою лише 47% іспанців.

Нагадаємо, згідно з даними дослідження ООН, 710 мільйонів людей по всьому світу хочуть переїхати в інші країни на постійне місце проживання, тоді як 23 мільйони вже готуються зробити цей крок.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 17:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.